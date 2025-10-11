«خوري» تلتقي سفير سويسرا لبحث الأوضاع السياسية

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في البلاد، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بـخريطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة الأممية.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار التشريعي للانتخابات.

وقدمت خوري خلال اللقاء إحاطة حول الاستعدادات المتعلقة بـ “الحوار المهيكل”، وتم الاتفاق على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في التنفيذ الفعلي لهذا الحوار لضمان نجاحه وشموليته.

كما جرى بحث عمل مجموعة العمل المنبثقة عن عملية برلين، والمعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث أعربت خوري عن تقديرها لالتزام سويسرا المستمر بدعم هذه المجموعة، بصفتها رئيسًا مشاركًا.