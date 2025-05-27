خوري تلتقي ممثلين عن الحراك من مختلف بلديات غرب ليبيا

التقت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بمقر البعثة الأممية في طرابلس، مع أعضاء الحراك من مختلف بلديات غرب ليبيا، بما في ذلك طرابلس (طرابلس الوسط، سوق الجمعة، النواحي الأربعة، حي الأندلس)، والزاوية، ويفرن، وزوارة، ونالوت، وكاباو.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء، على هشاشة الوضع الأمني ​​في العاصمة طرابلس، وعلى ضرورة تعزيز التهدئة.

كما دعا أعضاء الحراك إلى إجراء تغييرات مؤسسية جذرية تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.

من جانبها قدمت خوري إيضاحات بشأن دور الأمم المتحدة وجهودها المتواصلة لتعزيز التهدئة، ومنع العنف، والدفع بعملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية على وجه السرعة، بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجميع على عقد مزيد من المشاورات في المستقبل، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك.