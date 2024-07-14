«خوري» تلتقي وزير الخارجية المصري

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في القاهرة، محادثات بنّاءة مع وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، ومسؤولين مصريين آخرين معنيين بالملف الليبي.

وقالت نائبة الممثل الخاص، “إن لقاءاتها مع المسؤولين المصريين ناقشت “سبل إعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا بهدف إنهاء الجمود الراهن ووضع البلاد على طريق الانتخابات العامة”.

وأضافت خوري: “إن محادثاتها عكست توافقا في الآراء حول “ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية تنسيق المبادرات الدولية الرامية إلى دعم الليبيين في التغلب على الأزمة الراهنة وتحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا”.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ” أحمد أبو زيد”، “أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية”.

وأشار الوزير، “إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي- الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن”، مؤكداً “على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا”.

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة ستيفاني خوري، يوم… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤