«خوري» تلتقي وزير الدولة الإماراتي

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم في أبو ظبي، بوزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر.

وقالت نائبة الممثل الخاص على حسابها على منصة “اكس”، “إنها تبادلت والوزير الإماراتي خلال اللقاء، وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية ​​والاقتصادية في ليبيا،” و”الحاجة الملحة إلى تهيئة الظروف المواتية لتنشيط العملية السياسية وكسر الجمود الحالي”.

وأعربت خوري، “عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.