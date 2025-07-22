«خوري» تلتقي وفداً من تاورغاء لبحث المسار السياسي

التقت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، بوفد من مدينة تاورغاء ضم أعضاء من المجلس الاجتماعي، وأكاديميين، وممثلين عن الشباب والنساء، وذلك في إطار مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية واستشراف آفاق المسار السياسي في البلاد.

واستعرض الوفد رؤاه وتطلعاته، إضافة إلى الشواغل التي تواجه المجتمع المحلي في تاورغاء.

وأكدت خوري خلال اللقاء التزام البعثة الأممية بدعم عملية سياسية حقيقية وشاملة، يقودها الليبيون، وتصب في مصلحة جميع فئات الشعب.

وشددت على أهمية المشاركة الواسعة والاستماع إلى مختلف الأصوات لضمان نجاح أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا.