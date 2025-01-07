«خوري» تناقش مشاركة المرأة في العملية السياسية

التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، الاثنين، بممثلات عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا.

وخلال اللقاء، استمعت خوري إلى التحديات التي تواجه النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وضمن سياق مناقشة العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة ليبية، أكدت السيدات على الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في مراكز صنع القرار.

بدورها، أكدّت خوري التزام البعثة بدعم مشاركة المرأة في العملية السياسية.