«خوري» تؤكد أهمية بناء الدولة عبر توحيد المؤسسات

استقبلت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، في طرابلس وفدًا من مدينة الزنتان، ضم ممثلين عن المجلس البلدي، مجلس الأعيان، والمجلس الأعلى لثوار الزنتان.

وخلال الاجتماع، “تم مناقشة مهام اللجنة الاستشارية المكلفة بتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي، على أن يتم تسليم هذه الخيارات للبعثة الأممية”.

وأوضحت خوري أن “هذه المقترحات ستخضع للتقييم من قبل بعثة الأمم المتحدة، حيث ستساهم في دفع العملية السياسية قدماً”.

كما عبر وفد الزنتان عن “قلقه حيال الوضع الراهن في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية بناء الدولة عبر توحيد المؤسسات، تنظيم الانتخابات، والابتعاد عن التدخلات الخارجية”.

كما طرح الوفد “مخاوف بشأن تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد النفط، وأهمية تطبيق حكم رشيد”.

وفي هذا السياق، شددت خوري، “على ضرورة المضي قدماً في إصلاحات اقتصادية شاملة لضمان مستقبل يسوده السلام الدائم في ليبيا”.