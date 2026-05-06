خوري: توحيد المؤسسات شرط لـ«تعزيز الاستقرار» في ليبيا

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بالأمين العام للقيادة العامة الفريق أول خيري التميمي، في اجتماع تناول آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.

وبحسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ناقش الجانبان مخرجات اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، إلى جانب ما دار في جلسات المسار الأمني ضمن الحوار المهيكل.

وتناول اللقاء سبل دعم جهود الاستقرار في ليبيا، مع التركيز على ملف توحيد المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، باعتباره أحد المسارات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار.

كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية المضي نحو إجراء انتخابات عامة في البلاد، باعتبارها خطوة محورية في العملية السياسية، إلى جانب بحث دور الدعم الدولي في دعم هذه الجهود وتعزيز مسار التسوية السياسية.

وشدد الجانبان على أن توحيد المؤسسات الليبية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام، إلى جانب استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

هذا وتواصل الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا جهودها لدعم مسارات الحوار السياسي والأمني، ضمن إطار عملية برلين، التي تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، في ظل انقسام مؤسسات الدولة واستمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق إجراء انتخابات وطنية.