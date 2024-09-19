«خوري» تُؤكد أهمية تطبيق فرض حظر الأسلحة على ليبيا

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، على أهمية فرض حظر الأسلحة على ليبيا حسب القرار الصادر عن الأمم المتحدة بهدف استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته خوري، أمس الأربعاء، مع نائب قائد العملية البحرية الأوروبية إيريني، غيوم فانتارينسكي، بمقر العملية بالعاصمة الإيطالية روما.

وذكرت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن اللقاء تناول المهمة التي تضطلع بها العملية، والتحديات التي تواجهها.

يشار إلى أن القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أطلقت في مارس 2020، العملية العسكرية إيريني، التي تنضوي تحت مظلة الأمن والدفاع الأوروبي المشترك في البحر الأبيض المتوسط، وتنفيذا لقرار الأمم المتحدة بالخصوص.