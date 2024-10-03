«خوري» تُؤكد دعمها لمؤسسة النفط للحفاظ على استقلاليتها

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وناقش الاجتماع، “عودة إنتاج النفط، والقضايا المتعلقة باستدامة الإنتاج والمحافظة على استقلالية المؤسسة ودعمها محليا ودوليا لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتشغيل والتمويل”.

من جانبه، أكد بن قدارة، “تعاون المؤسسة الدائم مع الجهات الرقابية من أجل ترسيخ مبدأ الشفافية وضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية”.