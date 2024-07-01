«خوري» تُجدد التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة في ليبيا

جددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها بمقر البعثة الأممية في طرابلس، بممثلي التجمع الوطني التباوي.

وقالت خوري عبر حسابها على منصة “إكس”، إن الوفد أفاد بوجود العديد من التحديات بما في ذلك التهميش المستمر مما يحد من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي.

هذا وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة التزام الأمم المتحدة بوصول منصف إلى الخدمات الاجتماعية لجميع الليبيين، حسب وصفها.