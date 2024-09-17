«خوري» تُناقش مع مجلس الدولة إنهاء أزمة المصرف المركزي

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بمقر البعثة في طرابلس، برؤساء اللجان المنتخبة في المجلس الأعلى للدولة.

ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك عن خوري قولها، إن النقاش مع رؤساء اللجان تناول الجهود الجارية لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.

كما تطرق اللقاء إلى سُبل إنهاء الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، والحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.