«خوري» تُناقش مع وفد من غريان الوضع السياسي الحالي

ناقشت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري مع وفد من مدينة غريان الوضع السياسي الحالي، بما في ذلك الفرص والتحديات وتأثيرها على المواطنين.

وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة على الأممية على فيسبوك، فقد ضم الوفد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبلدية وجامعة غريان وعدد من النساء والشباب وغيرهم من القادة المؤثرين.

واستمع خوري إلى آراء أعضاء الوفد بشأن الأولويات التي يتعين على العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات ووضع دستور دائم.

كما أكد الوفد على الحاجة إلى الشمول في كل مراحل العملية السياسية.

من جانبها أعربت خوري عن تقديرها للدور التصالحي الذي لعبته غريان في تاريخ ليبيا وكذلك دورها كمركز تعليمي مهم، وعبرت عن تطلعها إلى مواصلة لقاءاتها مع جميع المكونات والأطراف من ربوع ليبيا.