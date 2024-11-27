خوري من سبها: نعمل لتوحيد المؤسسات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية

قامت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، بزيارة إلى مدينة سبها اليوم الأربعاء.

وأكدت خوري، خلال زيارتها إلى مدينة سبها، “أن تفويض البعثة الأممية يرتكز على دعم ليبيا للوصول إلى الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها”، مشيرة إلى “العمل لإتمام باقي الاستحقاقات الانتخابية، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة”.

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى أنه “يتم العمل يتم وفق مسارين في ليبيا، الأول على المدى الطويل لتعزيز استقرار الدولة، والثاني على المدى القصير لدفع العملية الانتخابية”، مشيرة إلى أن “جهودها بدأت بحل أزمة المركزي وستواصل العمل على معالجة باقي المشكلات”.

وأضافت: “ثمة استقرار في الجنوب نتيجة استتباب الأمن ونعمل على دعم هذه الحالة وصولا لإجراء الانتخابات”، قائلة: “نعمل على توحيد مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية”.

ولفتت خوري، “إلى أهمية التوصل إلى ميزانية موحدة، لكون ذلك خطوة أساسية لتعزيز دور المؤسسات الليبية”، مشيرة إلى “أن البعثة الأممية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم، والاهتمام بالتنمية في كل مناطق ليبيا”.

هذا وتأتي زيارة خوري، بعد أيام من زيارة وفد أمريكي للمدينة، برئاسة المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند.