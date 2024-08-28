خوري: ندعم وصول كافة المكونات الليبية إلى دوائر صنع القرار

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، التزام البعثة الأممية بمقاربة شاملة تتوخى التمثيل المنصف لجميع الأصوات والمكونات الليبية.

جاء ذلك خلال استقبالها، أمس الثلاثاء، وفدا من الطوارق للاستماع إلى مطالبهم بشأن المشاركة المتساوية والهادفة في العملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية.

وقالت خوري على حسابها على منصة “إكس” إنها أكدت للحاضرين دعم الأمم المتحدة لوصول كافة المكونات الليبية العادل إلى دوائر صنع القرار وإلى موارد البلاد.

وقدم أعضاء الوفد خلال الاجتماع، صورة عن الاحتياجات التنموية والخدمية لمجتمعاتهم المحلية، كما عرضوا وجهة نظرهم بشأن توزيع المقاعد في انتخابات المجالس البلدية المرتبة.