خوري والباعور يناقشان الدفع بالعملية السياسية في ليبيا

في مستهل سلسلة من اللقاءات الأولية، التي تجريها مع المسؤولين الليبيين، التقت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، القائمة بأعمال رئيس البعثة، الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت خوري على حسابها في منصة “إكس” أن الجانبين ناقشا الوضع الراهن في ليبيا، وأهمية الدفع بعملية سياسية شاملة، وشددا على ضرورة حشد الدعم الدولي لهذا المسعى.

وأكدت خوري الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، بما في ذلك إجراء الانتخابات البلدية.

من جانبه الباعور التأكيد على دعم ليبيا لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم وتعزيز التعاون المشترك.