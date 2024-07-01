«خوري وبوجناح» يناقشان تطورات العملية السياسية

التقت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبيبا بالإنابة ستيفاني خوري، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة، رمضان أبو جناح.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان على صفحتها بالفيسبوك، أن “خوري وبوجناح”، ناقشا تطورات العملية السياسية، وكذلك الجوانب الأمنية والتنموية المتعلقة بالجنوب، بالإضافة إلى أمن الحدود الجنوبية لضمان سلامة واستقرار المنظقة”.

وأكدت خوري، خلال اللقاء، “على خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دائرة الاتصال والمشاركة في الجنوب، كما شدّدت على أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم ليبيا وشعبها خلال هذه الفترة الحاسمة”.