خوفا من العنصرية.. ريال مدريد يمنع مبابي من حضور الديربي ضد أتلتيكو

رفض مسؤولو نادي ريال مدريد طلب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي حضور “الديربي” ضد مضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقد طلب مبابي حضور المباراة من مدرجات ملعب “ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد، نظرا لعدم قدرته على خوض أول “ديربي” له في مدريد، بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي ريال مدريد فضلوا رفض طلب المهاجم الفرنسي لتجنب أي تصرف عدائي من قبل الجماهير، خصوصا بعد عدة حوادث وقعت خلال المواجهات الأخيرة بين منافسي العاصمة الإسبانية، لا سيما ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

ويعاني مبابي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر تعرض لها يوم الثلاثاء، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية، أفات في ةقت سابق، بأن جماهير أتلتيكو مدريد تخطط لمهاجمة فينيسيوس جونيور المعروف بسلوكه “المستفز” خلال لقاء “الديربي”.

وتم رصد تعليقات من جانب مشجعي نادي أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتوعد للهجوم ضد فينيسيوس جونيور واستفزازه في لقاء “الديربي” للتأثير على أدائه.