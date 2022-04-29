خيبة أمل أمريكية إزاء فشل تمديد ولاية البعثة الأممية لعام مقبل

أعرب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن عن خيبة أمل الولايات المتحدة جراء فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية لعام مقبل.

وقال المندوب الأمريكي إن البعثة الأممية شريك أساسي لليبيا وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتزامن مع اجتماعات المسار الدستوري بإشراف الأمم المتحدة وإعادة العملية السياسية إلى مسارها.

وذكر المندوب الأمريكي أن اعتماد قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في صورته الحالية لا يوفر الدعم اللازم، ويرسل رسائل خاطئة للشعب الليبي ويسمح للمخربين بالحفاظ على الوضع القائم أو ماهو أسوء.

وأوضح المندوب الأمريكي أن هناك خيبة أمل أخرى جراء طلب روسيا حذف عناصر عديدة من هذا القرار كانت ستوفر للبعثة الأممية التوجيه والمصادر المطلوبة في تنفيذ قضايا مهمة، كالمصالحة الوطنية، وإصلاح قطاع الأمن.

وشدد المندوب الأمريكي على الإصرار في تمديد ولاية البعثة لثلاثة أشهر فقط بحجة ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد سيكون لها أثر عكسي، حيث إن تمديد البعثة الأممية لفترة قصيرة تعقد كثيرا قدرة الأمم المتحدة على تعيين رئيس جديد لبعثتها.