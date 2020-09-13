داخلية «الثني» تدعو إلى عدم المساس بالمقرات الحكومية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 14:35 | آخر تحديث: 13 سبتمبر 2020 - 14:59 نُشر: الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 14:35
ليبيا

دعت وزارة الداخلية بحكومة الثني، إلى عدم المساس بمقرات الدولة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأحد، وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها عدد من مدن المنطقة الشرقية.

ونوهت داخلية الثني، بأنها قامت بواجباتها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات، وقامت من جانب آخر بحماية الممتلكات العامة والخاصة كما يوجب القانون، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنها مستمرة في القيام بما هو موكول إليها، غير أنها لاحظت جنوح البعض من المتظاهرين إلى الاعتداء على المقرات الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الثني الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.

هذا وشهدت مدن البيضاء والمرج وبنغازي، مظاهرات ليل السبت/الأحد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

هذا وقام المتظاهرون الغاضبون باقتحام مقر حكومة الثني في منطقة الليثي ببنغازي وأضرموا النار فيه.

وفي مدينة المرج، أفادت مصادر طبية من المدينة، بوفاة متظاهرين اثنين عقب إصابتهما إصابات بالغة، أثناء مشاركتهما في مسيرات احتجاجية بوسط المدينة، حيث قامت كتائب تابعة للناظوري بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي.

آخر تحديث: 13 سبتمبر 2020 - 14:59
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً