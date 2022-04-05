داخلية الحكومة الليبية تُدين اشتباكات شارع الصريم بطرابلس

أدانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، الاشتباكات المسلحة التي وقعت في وقت سابق من يوم الاثنين، بمنطقة شارع الصريم في العاصمة طرابلس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تابعت باهتمام بالغ ما يحدث في العاصمة طرابلس من مواجهات مسلحة تُهدد المواطنين الآمنين وتُعرض ممتلكاتهم للخطر.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية حريصة على إحلال السلام الحقيقي برفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، بتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن إدانتها مثل هذه الأفعال في هذه الأيام المباركة، وأكدت على أن زمن العنف والفوضى قد انتهى وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما.

ونوهت الداخلية إلى أن المواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

ودعت وزارة الداخلية كل الأطراف داخل العاصمة طرابلس، إلى إيقاف المواجهات المسلحة والتهدئة الفورية وتغليب مصلحة المواطن والوطن.

كما عاهدت الوزارة الشعب الليبي، بأنها سوف تفعل ما بوسعها حتى تكون ليبيا والعاصمة طرابلس آمنة.