داخلية النواب تنتقد سياسية الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة الهجرة غير الشرعية

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري إنّ سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وأوضح الحراري أنّ ليبيا تعاني أزمات سياسية واقتصادية ولا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا مع الظروف السيئة التي تعانيها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة في مقدمتها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تتبعه مراكز إيواء المهاجرين.

وأضاف الحراري أنّ الأجهزة المعنية في ليبيا أصبحت عاجزة عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى البلاد يوميا وتستقبلهم مراكز الإيواء.