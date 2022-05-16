داخلية «الوحدة» تبحث أوجه التعاون الأمني مع تركيا

ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري عن الجانب الليبي للجنة التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء الزروق الصغير، ومدير الإدارة العامة للتدريب لواء علي الطويل، ومدير الإدارة العامة الدعم المركزي لواء محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة عميد الطاهر قرباع، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وعن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك أبوريشة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر إدارة العلاقات والتعاون، مناقشة محاور ونتائج الاجتماع الأول للجنة في التعاون مع الجانب التركي واعداد ودراسة بنود الاجتماع الثاني للجنة الذي سيعقد خلال الفترة القادمة في ليبيا.

كما تطرق الاجتماع إلى إعادة النظر في البرامج والحقائب التدريبية وتحديد احتياجات وزارة الداخلية في الدورات التدريبية المحلية والخارجية وفق الاحتياج التدريبي.

وعلى هامش الاجتماع، قام الوكيل بجولة تفقدية داخل مقر إدارة العلاقات والتعاون، أطلع فيها على سير العمل بمكاتب وأقسام الإدارة، وأعمال الصيانة والتجهيز التي جرت بالإدارة.