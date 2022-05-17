داخلية «الوحدة» تعقد اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في العاصمة

ترأس وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً خُصِص لمناقشة مجريات الأوضاع الأمنية التي حصلت فجر اليوم بالعاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري والدعم المركزي لواء محمد فتح الله والعامة للتفتيش والمتابعة عميد عبدالسلام البركي، ومدير أمن طرابلس لواء محمود العابد، والناطق الرسمي باسم الوزارة عميد عبدالمنعم العربي.

وأصدر وزير الداخلية تعليماته لمديرية أمن طرابلس بفتح محاضر وقبول الدعاوى والشكاوى المقدمة من قِبل المواطنين بمحاضر جمع الاستدلالات في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة هذه الوقائع والتعاطي معها بكل جدية، مطالباً بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة لحفظ الأمن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

ونوه مازن إلى أن وزارة الداخلية هدفها هو حماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة وبعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية.