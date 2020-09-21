داخلية «الوفاق» تبحث أوجه التعاون الأمني مع ألمانيا

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن.

وتطرق الطرفان كذلك إلى مستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه عبر السفير الألماني عن رغبة بلاده في حل الأزمة الليبية سياسيا دون تدخلات أجنبية، وفق قوله.

من جهته عبر الوزير عن امتنانه وتقديره للحكومة الألمانية في وقوفها ودعمها لحل الأزمة الليبية في كافة المراحل التي مرت بها.

إلتقى اليوم، الأثنين 21 سبتمبر، السفير الألماني السيد أوليفر اوفتشا بوزير الداخلية السيد فتحي باشاغا. حيث تناول اللقاء… Gepostet von German Embassy Tripoli am Montag, 21. September 2020