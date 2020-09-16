داخلية «الوفاق» تبحث أوجه التعاون الأمني مع المجر

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، القائم بأعمال سفارة المجر لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش عدد من الموضوعات، من بينها ما يهم قطاع الداخلية من حيث التدريب والتطوير واستخدام التقنية العلمية في المجال الأمني.

هذا وأعرب القائم بأعمال سفارة المجر لدى ليبيا عن استعداد بلاده تقديم خبرتها وتقنيتها العلمية للأجهزة الأمنية التابعة بوزارة الداخلية والمساهمة في تطويرها بشكل علمي، وتقديم البرامج التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية حسب اختصاصاتهم.

وفي ختام اللقاء عبر القائم بأعمال السفارة المجرية عن شكره وتقديره لوزير الداخلية المفوض عن حفاوة الاستقبال والجهود التي يبذلها من أجل الرقي بمستوي العمل داخل وزارة الداخلية والرفع من قدرات منتسبيها في المجال الأمني، وفق قوله.