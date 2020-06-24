داخلية «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع بعثة «اليوبام»

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا “اليوبام” فنشنزو تاليافيري.«»

واستهل الوكيل الاجتماع بالترحيب برئيس البعثة، معربا عن امتنانه بتكريس البعثة لنشاطاتها مع وزارة الداخلية.

ونوقش خلال الاجتماع العديد من الوضوعات المهمة والتي تتمحور حول تعزيز الجهود المبذولة والتي من شأنها تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.



وجدد تاليفري خلال لقاء جمعه في وقت سابق، مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، دعم البعثة لوزارة الداخلية وخاصة في مجالات التدريب وتنمية وتأهيل وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية في مراقبة الحدود وتبادل المعلومات.

من جانبه أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على فتح آفاق للتعاون المشترك في كافة المجالات مع بعثة اليوبام وإهتمامها على تنفيذ كافة البرامج التي من شأنها رفع كفاءة كافة منتسبي وزارة الداخلية.