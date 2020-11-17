داخلية «الوفاق» تبحث التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، التباحث حول عدد من المواضيع الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتم التطرق إلى مناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية للرفع من كفاءة رجال الأمن.

ونوقش أيضاً خلال اللقاء موضوع ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي رغبة الاتحاد في دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي ختام حديثه أثنى السفير على الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل توفير الأمن والإستقرار، موضحاً بأنه من خلال تواجده بليبيا قد لمس هذا الاستقرار للوضع الأمني.