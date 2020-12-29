داخلية «الوفاق» تبحث تأمين عمليات تزويد الجنوب الليبي بالمحروقات

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، وفد من أعيان ومشايخ المنطقة الجنوبية، بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، ومعاون مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد محمود سعيد.

وضم الوفد رئيس مجلس حكماء سبها الحسن موسى، وأعضاء بالمجلس الصادق الشحاطي، وإمحمد عبدالرحمن، ومحمد العالم، والمتحدث باسم المجلس حسن الرقيق، والشيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية والمعيشية بالجنوب الليبي، ومناقشة دور وزارة الداخلية في تأمين المحروقات لمناطق الجنوب، وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن داخل المدن والمناطق الجنوبية وحماية وتأمين الأهداف الحيوية ومؤسسات الدولة.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء على ضرورة توفير الخدمات اليومية للمواطنين وبسط الأمن بكافة ربوع ليبيا، وضرورة تعاون المواطنين مع وزارة الداخلية من أجل إنجاح الخطة الأمنية لتأمين وصول المحروقات لمناطق الجنوب الليبي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن للرفع من معاناته، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجنوب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.