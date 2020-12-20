داخلية «الوفاق» تبحث تأمين عمليات تزويد الجنوب بالمحروقات

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي في العاصمة طرابلس، ضم رئيس لجنة متابعة ازمة الوقود والغاز ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير أمن بني وليد عميد عبدالسلام الباقون، ومدير أمن مزدة عقيد فتحي الحضيري، وبحضور عقيد ميلود عطية مقرر الاجتماع.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الأمنية المناسبة فيما يخص تأمين تزويد بلديات المنطقة الجنوبية بالمحروقات بكافة أنواعها.

وأكد عميد محمد فتح الله خلال الاجتماع، على أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها وزير الداخلية المفوض حريصة كل الحرص على متابعة بعض المختنقات والعوائق المرتبطة بتزويد مناطق الجنوب الليبي بما تحتاجه من محروقات، مبينا بأن التعليمات الصادرة بالخصوص تؤكد على أهمية الإسراع في وضع الحلول المناسبة لها حتى يتسنى للمواطنين بالمناطق الجنوبية الحصول عليها واستمرار عجلة حياة المواطنين بالشكل المأمول.

وأشار عميد فتح الله إلى وجود رغبة صادقة لدى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية في تأمين أية شحنات وقود قد تُرسل لأهالي الجنوب، موضحا بأن دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي لن تذخر جهدا من أجل ذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كافة مديريات الأمن بتلك المناطق.

من جانبه أكد مدير أمن بني وليد بأن مديرية بني وليد مستعدة من أجل التعاون في تأمين خط سير أية شحنات من الوقود قد تُرسل لمناطق الجنوب عبر المدينة وبأن منتسبي المديرية من ضباط وضباط صف وأفراد ملتزمون بتنفيذ أية تعليمات قد تُصدر لهم من وزارة الداخلية بالخصوص.

ومن جهة أخرى، أكد مدير أمن مزدة بأن المديرية ستبذل قصارى جهدها من أجل التعاون التام مع الجهود المبذولة لحلحلة أية إشكاليات أو عوائق قد تعترض تزويد مناطق الجنوب الليبي بالوقود، مؤكدا بأن هذا العمل هو عمل وطني بامتياز يتطلب تعاون التام لإنجاحه لينعكس إيجابا على أرض الواقع.