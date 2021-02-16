داخلية «الوفاق» تبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية بطرابلس

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع وفد مصري رفيع المستوي ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد قدم الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية المصري تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

وأضاف الوفد المصري خلال استقبال الوزير له، أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

وثمن الوفد المجهودات التي قام بها وزير الداخلية في بسط الأمن داخل العاصمة طرابلس والمدن الأخرى خلافاً عما كان يصل إليهم من أخبار مخالفة مفادها خلل أمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

من جهته عبر الوزير عن سعادته بزيارة الوفد المصري الرفيع المستوي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.