داخلية «الوفاق» تبحث ترتيبات فتح الطريق الساحلي

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع أعضاء حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، بحث ترتيبات فتح الطريق الساحلي وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق وقفل الطريق الساحلي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.