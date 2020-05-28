داخلية «الوفاق» تبحث تسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اليوم الخميس، القنصل التونسي بالسفارة التونسية في طرابلس توفيق القاسمي، وبحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش إتمام وتسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين، والتي تمت بإجراءات تنظيمية بين الطرفين.

وأعرب القنصل التونسي عن شكره لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على حسن المعاملة للمواطنين التونسيين وإنهاء إجراءات العالقين بين الجانبين، مؤكداً على ضرورة البقاء على التنسيق والتشاور باستمرار، والذي ينعكس إيجابياً على علاقة المواطن بهيئة الشرطة وإعطاء الصورة المثلى باعتباره مسؤولا عن حماية المواطن وحفظ أمن المجتمع كافة، وفق قوله. محتوى ذو صلة فيروس كورونا.. تونس تُطلق إجراءات المرحلة الثانية من جانبه أثنى وكيل وزارة الداخلية على الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتذليل كافة الصعوبات للمواطنين الليبيين المتواجدين بالأراضي التونسية.