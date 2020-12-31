داخلية «الوفاق» تبحث دمج المقاتلين واستيعابهم داخل المؤسسة الأمنية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً اليوم الخميس، مع لجنة دمج قوات المقاتلين بالمؤسسة الأمنية تحت مسمى “القوة المساندة لوزارة الداخلية”، بحضور رئيس اللجنة عميد عبدالناصر الطيف وكامل أعضاءها، وعدد من قادة المحاور بمناطق طرابلس الغربية والوسطى والشرق والجنوبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، ناقش ما توصلت إليه اللجنة من خلال قرار الوزير بتشكيلها، ومخرجاتها خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها لوضع الخطط والآليات لدمج المقاتلين واستيعابهم داخل المؤسسة الأمنية.

وشدّد الوزير على ضرورة الإسراع في برامج التدريب الخاصة بالمقاتلين وذلك لتأهيلهم للانخراطهم في العمل الأمني بوزارة الداخلية وبناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة.