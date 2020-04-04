داخلية «الوفاق» تبحث سُبل دعم جهاز الحرس البلدي لمواجهة كورونا

التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد عميد محمد المداغي، اليوم السبت، بمساعد رئيس جهاز الحرس البلدي عميد إسماعيل أبو جناح، وبحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع ناقش آخر المستجدات حول وباء فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة لمكافحته، من خلال الحفاظ على الأمن الغذائي من قِبل جهاز الحرس البلدي، ومساندته من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لتأدية مهامه على أكمل وجه، والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر الغرفة في العاصمة طرابلس، حزمة الإجراءات التي اتُخِذت بتنسيق المخابز و الأسواق الغذائية مع جهاز الحرس البلدي والإدارة العامة للدعم المركزي، في آلية العمل واتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لمجابهة هذه الجائحة.

وتم التطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل، وسُبل إيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواجهة هذا الوباء.