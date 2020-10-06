داخلية «الوفاق» تبحث مع البعثة الأممية سُبل تقديم الدعم الإنساني

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.«»

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، استعراض عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأبدى الحلو استعداد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتقديم الدعم الإنساني لليبيا في كافة المجالات خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

من جهته ثمن الوزير جهود الأمم المتحدة من أجل إرساء الأمن والأمان داخل ربوع ليبيا، ومجهوداتها للتوصل الى حل سياسي يرضي كافة أطراف النزاع في البلاد، وفق قوله.