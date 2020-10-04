داخلية «الوفاق» تتسلم مقر كتيبة «الضمان» بتاجوراء

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، صباح اليوم الأحد، بتأمين مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الضمان” ما يُعرف بكتيبة “الضمان” تاجوراء بالكامل.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بلاغ، بأن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بشأن تأمين المقر.

ومن خلال تأمين مقر المؤسسة عُثِر على عدد من الموقوفين داخلها والذين تم ضبطهم بطرق تعسفية وبدون إجراءات قانونية.

هذا وتم حصر السجناء بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، ورئيس التفتيش على السجون بمكتب النائب العام.

واتُخِذت الإجراءات القانونية وفُتِح محاضر للسجناء عن طريق رئيس تفتيش السجون بمكتب النائب العام، والتحفظ عليهم وكذلك المحافظة على المتتلكات الموجودة بالمقر.

بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية المفوض بشأن تأمين مقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الضمان أي ما يعرف بكتيبة الضمان… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Sonntag, 4. Oktober 2020

يسة