داخلية «الوفاق» تتوعد مختطفي الفتاة من الكريمية بالعقاب

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، بياناً بشأن الجريمة التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين، بقيام مجموعة من المجرمين باقتحام أحد منزل المواطن “عبد الحفيظ محمد عبد الهادي” بمنطقة الكريمية في العاصمة طرابلس، وقاموا بسرقة مبلغ مالي واختطاف ابنته “وصال عبد الحفيظ” البالغة من العمر 27 عاماً بقوة السلاح.

وأكدت الوزارة أن الجناة لن يفلتوا من العقاب جراء عملهم الإجرامي الجبان.

وأشارت إلى تكليف ركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة، لجمع المعلومات والتحري لحين العثور على الفتاة وإعادتها إلى أهلها وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الداخلية أن من قام بهذا العمل الإجرامي الجبان لن يفلت من العقاب، وبأن يد العدالة والقانون ستكون هي الرادع لهم لمحاسبتهم على ما ارتكبت أياديهم من جُرم بحق المواطنين.