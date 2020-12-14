داخلية «الوفاق» تدعو إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أنه وبالتواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود، بأن باخرة أنوار أفريقيا والتي على متنها 35 مليون لتر من مادة الوقود، قد دخلت إلى ميناء طرابلس البحري وبدأت بتفريغ حمولتها.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى البدء في توزيع الوقود على كافة المحطات بشكل متواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود والذي يسبب العرقلة المرورية على الطريق العام.

كما أكدت الوزارة بأن هذه المحطات ستعمل بشكل مستمر.

وفي سياقِ ذي صلة، أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بأن عمليات دخول وحركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للموانئ الليبية.

وأعلنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وصول فجر أمس الأحد الناقلة أنوار أفريقيا لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري وهي تستعد للدخول لمنطقة الــتوزيع حـــال تحسن الطقس، مشيرةً إلى أن تأخرها سببه سوء الأحوال الجوية وهو الأمر الذي تم التنويه عنه في سابقاً.

كما أعلنت الشركة عن انتهاء الناقلة أنوار الخليج من الشحن أمس ليلا وهيا في طريقها لميناء طرابلس البحري.

كما أفادت الشركة بوجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن و جـــاري العمل علي ضخه لمستودعات الشركة، منوهةً بأن عمليات الإمداد من مستودع الزاوية لشركات التوزيع مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال المحطات، وتوقعت وصول ناقلة بنزين 95 لميناء الزاوية بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وأشارت شركة البريقة إلى أن حركة النواقل بميناء مصــراتة تسير وفق البرنامج المجــدول ووصول الناقـــلة (قيما) اليوم و المحملة بوقود البنزين ومباشرة عمليات الضخ والتوزيع.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود بنوعيه متوفر، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة والتي هدفها المواطن البسيط.

ولفتت الشركة إلى أن خطواتها ثابته وتسعى إلى التغلب على جميع الظروف والعوائق.