داخلية «الوفاق» تدعو إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، على توفر الوقود، داعية إلى عدم الازدحام أمام محطات توزيع الوقود.

ونقلت الوزارة عن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله تأكيده، أن الوقود متوفر من خلال تواجد الناقلة أنوار أفريقيا برصيف ميناء طرابلس البحري وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود ويتم إفراغ شحنتها، وكما تتواجد أيضاً الناقلة أنوار الخليج وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود بصدد إفراغ حمولتها بعد الانتهاء من عمليات تفريغ الناقلة الأولى.

وأشار عميد فتح الله إلى أن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات والتزاحم أمام محطات الوقود والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن.