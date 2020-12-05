داخلية «الوفاق» تدعو إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود

ناشدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني كافة المواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود الأمر الذي تسبب في عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة.

ونقلت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله تأكيده بأن الناقلة “أنوار ليبيا” رست بميناء طرابلس البحري وعلى متنها 30 مليون لتر من الوقود، وأن عملية توزيعه تسير بشكل انسيابي على محطات الوقود.

من جانبه أكد مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري عقيد محمد الجراي بأن مديرية الأمن قامت باتخاذ كافة الإجراءات لحماية صهاريج الوقود داخل الميناء، لحين خروجها وتأمينها من قِبل الأجهزة الأمنية الأخرى لتزويد كافة المحطات بالوقود.

وفي ذات السياق، طمأنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، اليوم السبت، المواطنين بأن ناقلة الوقود أنوار ليبيا تتجهز للرسو في ميناء طرابلس البحري بحمولة تقدر بـ34 مليون لتر وقود.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن العمليات التشغيلية لمباشرة التوزيع من الناقلة أنوار ليبيا ستستأنف اعتبارا من الساعة 6 مساء اليوم على شركات التوزيع.

ونوهت إلى أنه قد تم تزويد جميع محطات العاصمة التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية لسد العجز.

وأهابت شركات “البريقة” لتسويق النفط بالمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية وأن الوقود متوفر ولا داعي للهلع.