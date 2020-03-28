داخلية «الوفاق» تستعرض آخر المستجدات حول وباء كورونا

عُقِد اليوم السبت، اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، وبحضور كافة أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر هيئة السلامة الوطنية استعرض آخر المستجدات حول وباء فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من تفشي هذا الفيروس.

كما تم أيضاً مناقشة الخطط الموضوعة من قِبل الغرفة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالدولة، وتكاثف الجهود لضمان الحصول على نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال اتخاذ كافة التدابير الصحية والأمنية للوقاية من هذا الوباء.

وأوضح الوكيل خلال الاجتماع بأن كافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي في المقام الأول لحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، مما يتطلب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المواطنين، وفق قوله.

وثمن وكيل الوزارة الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء في ظل هذه الظروف، متقدماً بالشكر لكافة المواطنين المتجاوبين للتعليمات الصادرة بشأن حظر التجول والابتعاد على أماكن التجمعات مما يدل على حرصهم ووعيهم، مؤكداً على تطبيق القانون على المخالفين بالتنسيق مع وزارة العدلأ ومطالباً ببذل المزيد من الجهد لاجتياز هذه المرحلة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الغرفة الرئيسية لمتابعة أخر المستجدات والخطط الأمنية والصحية الموضوعة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.