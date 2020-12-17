داخلية الوفاق تستعرض الأوضاع الأمنية ببلديات الجنوب

استقبل وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” صباح اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية عدد من عمداء بلديات الجنوب, بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات, والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه مديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة بها وكيفية دعمها لإنجاح سير العمل في حفظ الأمن داخل هذه المناطق, ومناقشة عدد من القضايا الأخرى التي تهم بلديات الجنوب.

وأستمع الوزير لشروح وافية من قبل عمداء هذه البلديات حول سير العمل والصعوبات والعراقيل التي تواجهها, وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.