داخلية «الوفاق» تستعرض الأوضاع الأمنية بمدينتي غات وأوباري

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اجتماعاً اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مدير أمن غات عقيد أغولي الفقي، ومدير أمن أوباري عقيد عبد الحكيم خليل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للمديريتين، والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل بهما، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واطلع الوكيل على آخر مستجدات الوضع الأمني في كل من غات وأوباري من خلال شروح وافية من قِبل مديري الأمن بها.

وأكد وكيل الداخلية على أهمية مديريتي أمن غات وأباري في تنفيذ إجراءات الوقاية من جائحة كورونا عن طريق توعية الناس بخطورة هذا الوباء وعدم الاستهانة بمخاطره، وفق قوله.