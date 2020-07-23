داخلية «الوفاق» تستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اجتماعاً بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من ضباط الشرطة، ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية.

واستمع الوكيل إلى شروح وافية من قِبل أعضاء المجالس البلدية حول الأوضاع بالمنطقة الجنوبية.

كما تم التطرق إلى المواضيع التي تهم المواطن والمشاكل التي تواجه الجنوب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية على أهمية تجاوز هذه المشاكل والعراقيل الغالبة في هذه المناطق والمحاولة لإيجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن.