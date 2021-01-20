داخلية «الوفاق» تستعرض الأوضاع الأمنية في مدينة زوارة

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، وفد لأعضاء المجلس البلدي زوارة وأعضاء مجلس أعيان وحكماء المدينة وأعضاء الغرفة العسكرية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الأمنية ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الوزير خلال اللقاء بأن مدينة زوارة كان لها دور كبير ومهم إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وإنها جزء لا يتجزآ من الوطن.

وثمن أعضاء وفد المدينة مجهودات الوزير في المجاهرة بالأمن ورد هيبة رجال الأمن والشرطة وزرع الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، وفق قولهم.

وطمئن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أعضاء وفد مدينة زوارة بتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات الأمنية التي تحتاجها المدينة من أجل بسط الأمن والأمان داخلها.