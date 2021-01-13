داخلية «الوفاق» تستعرض المشاكل التي تُواجه قبائل الطوارق

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المكلف عميد دكتور يوسف مراد، ومدير مكتب الوزير عميد أحمد الطويبي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه قبائل الطوارق ووضع الحلول العاجلة لها، وكذلك متابعة أعمال اللجان المشكلة بخصوص متابعة مشاكل الطوارق.

وطالب الوزير بضرورة تقديم تقرير عن أعمال هذه اللجان بشكل دوري وما توصلت إليه من إجراءات تخدم مصالح قبائل الطوارق.