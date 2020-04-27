داخلية «الوفاق» تستعرض المشاكل والعراقيل بمنفذ ميناء طرابلس

عـقـد وكـيـل وزارة الـداخـلية بحكومة الوفاق عـمـيد خالد مازن، اجتماعاً اليوم الاثنين، ضـم رئـيـس مـصـلحة الـجـوازات والـجـنسية وشـؤون الأجـانـب، ومـديـر الإدارة الـعامـة لأمـن الـمنافـذ الـمـكلف، ومـديـر مـنـفذ مـينـاء طـرابـلس الـبـحري، ورئـيـس مـركـز جـمـرك مـيـناء طـرابـلس الـبحـري، والـمـندوب الأمـنـي بـالـسفـارة اللـيبيـة لدى تـونـس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجـتمـاع ناقش الـمشاكـل والـعراقـيل الـتـي تـواجـه مـنـفذ مـينـاء طـرابـلس الـبحـري، والـوقـوف عـلـى الأوضـاع الـتي يـعانـيها الـمنفذ تـحديـداً مـحـطة الـركاب بـمـيناء الـشعـاب.

وناقش الاجتماع إمـكانية اسـتئنـاف الـحركـة الـسياحـية الـبحـرية للـتخـفيف عـلـى الـمواطـن جـراء مـا يـعانـيه مـن صـعوبـات، بحسب الوزارة.

وخـلُص الاجـتمـاع إلـى الاتـفـاق عـلـى مـعايـنة مـيدانـية لـحالـة الـمـيناء والـوقـوف عـلـيه مـيدانـياً بـشكـل عـام، وعـلى صـالـة الـركـاب والـتجـهيزات الأخـرى بـشكـل خـاص.