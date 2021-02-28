داخلية «الوفاق» تستعرض الوضع الأمني مع بعثة الأمم المتحدة

استقبل وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” صباح اليوم الأحد بديوان وزارة الداخلية الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عامة وطرابلس خاصة.

وتطرق الوزير خلال لقائه الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا إلى نجاح المسار السياسي الذي تشهده ليبيا حالياً.

وعبر الوزير عن آمله في منح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الأيام القادمة.

وأبدى الوزير ارتياحه بانتخاب حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين مؤكداً دعم وزارة الداخلية لكافة المخرجات السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من المسائل المشتركة بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.