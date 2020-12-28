داخلية «الوفاق» تستعرض الوضع الأمني والخدمي في مدينة الزاوية

استقبل وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” صباح اليوم الاثنين بديوان وزارة الداخلية مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي وعضو المجلس البلدي الزاوية وجدي الثابت.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، تم خلال اللقاء إستعراض الوضع الأمني والخدمي داخل المدينة، ومستجدات الأوضاع الأمنية في ليبيا عامة.

وشدد باشاغا، على ضرورة بسط الأمن والأمان داخل مدينة الزاوية، وذلك بتوفير الإمكانيات المتاحة لمديرية أمن الزاوية حتى تقوم بواجبها الأمني على أكمل وجه.

وثمن العميد اللافي الجهود التي يقوم بها الوزير من أجل بسط هيبة الدولة والمجاهرة بالأمن داخل المدن ومناطقها.